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Армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню

Армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню

Київ • УНН

 • 153851 перегляди

КИЇВ. 2 серпня. УНН. Народно-визвольна армія Китаю (НОАК) проведе військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня, передає УНН із посиланням на Global Times.

Цитата

"НОАК проведе важливі військові навчання та навчальні заходи, включаючи навчання з бойовою стріляниною, у шести регіонах, що оточують острів Тайвань, з четверга по неділю", - йдеться у повідомленні.

PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF

— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

Доповнення

2 серпня літак Пелосі приземлився в аеропорту Тайваню. Американська конгресмен заявила, що її візит на острів свідчить про "непохитну прихильність Америки" підтримку "тайванської демократії".

Раніше Китай заявив, що має намір вжити найрішучіших заходів у разі візиту спікера Палати представників США Ненсі Пелосі на Тайвань.

США у свою чергу закликали Китай утриматися від "брязкання зброєю".

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