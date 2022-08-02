Армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Народно-освободительная армия Китая (НОАК) проведет военные учения в шести районах вокруг Тайваня с 4 по 7 августа, передает УНН со ссылкой на Global Times.
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"НОАК проведет важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье", - говорится в сообщении.
PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022
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2 августа самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня. Американский конгрессмен заявила, что ее визит на остров свидетельствует о "непреклонной приверженности Америки" поддержке "тайваньской демократии".
Ранее Китай заявил, что намерен принять самые решительные меры в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.
США в свою очередь призвали Китай воздержаться от "бряцания оружием".