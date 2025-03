Армия Китая анонсировала военные учения в шести районах вокруг Тайваня

Цитата

"НОАК проведет важные военные учения и учебные мероприятия, включая учения с боевой стрельбой, в шести регионах, окружающих остров Тайвань, с четверга по воскресенье", - говорится в сообщении.

PLA will conduct important military exercises and training activities including live-fire drills in six regions surrounding the Taiwan island from Thursday to Sunday pic.twitter.com/k9q1WEDsyF

— Global Times (@globaltimesnews) August 2, 2022

Дополнение

2 августа самолет Пелоси приземлился в аэропорту Тайваня. Американский конгрессмен заявила, что ее визит на остров свидетельствует о "непреклонной приверженности Америки" поддержке "тайваньской демократии".

Ранее Китай заявил, что намерен принять самые решительные меры в случае визита спикера Палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань.

США в свою очередь призвали Китай воздержаться от "бряцания оружием".