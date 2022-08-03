Міноборони Тайваню заявило, що китайські навчання вторглися на територію острова
Київ • УНН
КИЇВ. 3 серпня. УНН. Міністерство оборони Тайваню заявило в середу, що китайські військові навчання порушили правила Організації Об'єднаних Націй, вторглися в територіальний простір Тайваню і є блокадою його неба і моря на тлі високої напруженості, коли спікер Палати представників США Ненсі Пелосі відвідує острів, пише УНН з посиланням на Reuters.
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Міністерство оборони Тайваню заявило, що острів твердо захищатиме свою безпеку, протистоятиме будь-яким крокам, що "порушують територіальний суверенітет", і підвищуватиме рівень своєї бойової готовності, керуючись принципом не закликати до війни.
Під час пресконференції в середу міністерство оборони додало, що Китай продовжує вести психологічну війну проти Тайваню і що громадяни не повинні вірити чуткам і повідомляти уряду про будь-які фейкові новини.
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На Тайвані 2 серпня приземлився літак Ненсі Пелосі. Вона прибула туди попри застереження Китаю, який вважає острів своїм.
На тлі цього міноборони Китаю пообіцяло "цільові військові операції", а армія Китаю анонсувала військові навчання у шести районах навколо Тайваню з 4 по 7 серпня.