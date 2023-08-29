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рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

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13:25 • 73498 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 74744 просмотра

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минобороны россии заявило об "уничтоженном" дроне над Черным морем

минобороны россии заявило об "уничтоженном" дроне над Черным морем

Киев • УНН

 • 348609 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. минобороны россии заявило о якобы уничтожении беспилотника сегодня над акваторией Черного моря, задействован был якобы российский самолет морской авиации, пишет УНН.

Детали

Как сообщается, произошло это сегодня в районе 12 часов. Речь идет об одном "БпЛА самолетного типа". в мо рф увидели угрозу его "атаки".

"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении в телеграм-канале.

Напомним

Силы обороны повредили российский самолет в Черном море.

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