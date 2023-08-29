минобороны россии заявило об "уничтоженном" дроне над Черным морем

Детали

Как сообщается, произошло это сегодня в районе 12 часов. Речь идет об одном "БпЛА самолетного типа". в мо рф увидели угрозу его "атаки".

"Беспилотный летательный аппарат был уничтожен самолетом морской авиации над акваторией Черного моря", - сказано в сообщении в телеграм-канале.

Напомним

Силы обороны повредили российский самолет в Черном море.