міноборони росії заявило про "знищений" дрон над Чорним морем

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Як повідомляється, сталося це сьогодні в районі 12 години. Ідеться про один "БпЛА літакового типу". у мо рф побачили загрозу його "атаки".

"Безпілотний літальний апарат було знищено літаком морської авіації над акваторією Чорного моря", - сказано у повідомленні у телеграм-каналі.

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Сили оборони пошкодили російський літак в Чорному морі.