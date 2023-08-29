міноборони росії заявило про "знищений" дрон над Чорним морем
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. міноборони росії заявило про буцімто знищення безпілотника сьогодні над акваторією Чорного моря, задіяний був нібито російський літак морської авіації, пише УНН.
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Як повідомляється, сталося це сьогодні в районі 12 години. Ідеться про один "БпЛА літакового типу". у мо рф побачили загрозу його "атаки".
"Безпілотний літальний апарат було знищено літаком морської авіації над акваторією Чорного моря", - сказано у повідомленні у телеграм-каналі.
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