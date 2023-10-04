минобороны рф заявляет об уничтожении ночью в росии 31 беспилотника

ukru
Эксклюзив
06:36 • 59844 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

06:19 • 104849 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 133004 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 166868 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Эксклюзив
12 марта, 14:19 • 130207 просмотра

Эксперт о переговорах Киева и США в Джидде: было важно показать, что Украина хочет завершения войны

12 марта, 12:58 • 123336 просмотра

Зеленский: украинские войска продолжают выполнять задачи на территории курской области

Эксклюзив
12 марта, 12:20 • 161768 просмотра

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

12 марта, 08:46 • 116585 просмотра

США подтвердили возобновление обмена разведданными с Украиной

Эксклюзив
12 марта, 06:47 • 123041 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

11 марта, 20:55 • 130662 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

В Мариуполе оккупанты месяцами не платят зарплату медикам и коммунальщикам

13 марта, 02:27 • 65903 просмотра
Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

Войска рф захватили город Суджа в Курской области - ISW

13 марта, 03:06 • 110744 просмотра
Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

Риск шатдауна возрастает: демократы обещают блокировать законопроект для предотвращения приостановки работы правительства

13 марта, 03:33 • 66666 просмотра
Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

Атака дронов на Днепропетровщине: повреждена инфраструктура, есть пострадавшие

05:20 • 103908 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 44864 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 133008 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 166872 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 120076 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 127050 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 161769 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

07:35 • 44864 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 146340 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 153785 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 158105 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 156051 просмотра
Актуальное
минобороны рф заявляет об уничтожении ночью в росии 31 беспилотника

минобороны рф заявляет об уничтожении ночью в росии 31 беспилотника

Киев • УНН

 • 393534 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Российское оборонное ведомство сообщает, что силы вражеской противовоздушной обороны якобы ликвидировали в ночь на 4 октября над белгородской, брянской и курской областями 31 украинский беспилотник самолетного типа, информирует УНН.

Цитата

“Дежурными средствами ПВО над территорией белгородской, брянской и курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа”, - говорится в сообщении.

Также минобороны рф утверждает, что в северо-западной части акватории Черного моря самолеты пкс россии якобы пресекли попытку “проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В красноярске пылает на территории завода: очевидцы слышали взрыв

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Война

Обратиться по вопросам размещения рекламы