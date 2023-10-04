минобороны рф заявляет об уничтожении ночью в росии 31 беспилотника
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Российское оборонное ведомство сообщает, что силы вражеской противовоздушной обороны якобы ликвидировали в ночь на 4 октября над белгородской, брянской и курской областями 31 украинский беспилотник самолетного типа, информирует УНН.
Цитата
“Дежурными средствами ПВО над территорией белгородской, брянской и курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа”, - говорится в сообщении.
Также минобороны рф утверждает, что в северо-западной части акватории Черного моря самолеты пкс россии якобы пресекли попытку “проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах”.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В красноярске пылает на территории завода: очевидцы слышали взрыв