міноборони рф заявляє про знищення вночі в росії 31 безпілотника
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Російське оборонне відомство повідомляє, що сили ворожої протиповітряної оборони нібито ліквідували у ніч на 4 жовтня над бєлгородською, брянською та курською областями 31 український безпілотник літакового типу, інформує УНН.
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“Черговими засобами ППО над територією бєлгородської, брянської та курської областей було перехоплено і знищено 31 український безпілотний літальний апарат літакового типу”, - йдеться у повідомленні.
Також міноборони рф стверджує, що у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаки пкс росії нібито припинили спробу “проникнення на територію Криму десантної групи ЗСУ, що прямувала в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері і трьох гідроциклах”.
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