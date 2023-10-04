міноборони рф заявляє про знищення вночі в росії 31 безпілотника

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“Черговими засобами ППО над територією бєлгородської, брянської та курської областей було перехоплено і знищено 31 український безпілотний літальний апарат літакового типу”, - йдеться у повідомленні.

Також міноборони рф стверджує, що у північно-західній частині акваторії Чорного моря літаки пкс росії нібито припинили спробу “проникнення на територію Криму десантної групи ЗСУ, що прямувала в напрямку мису Тарханкут на швидкохідному військовому катері і трьох гідроциклах”.

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