У красноярську палає на території заводу: очевидці чули вибух

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“Очевидці повідомляють про серйозну пожежу на території КрАЗу. Також повідомляють, що перед пожежею було чути вибух”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за даними МНС на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі становить 50 кв.м.

Нагадаємо

Місцеві мешканці бєлгорода, росія, повідомляли про серію вибухів у місті та області. Губернатор області в'ячеслав гладков повідомляє про нібито роботу ППО.