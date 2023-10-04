У красноярську палає на території заводу: очевидці чули вибух
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. На росії у красноярську спалахнула пожежа на території КрАЗу. Перед цим очевидці повідомляють, що чули вибух, пишуть місцеві телеграм-канали, передає УНН.
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“Очевидці повідомляють про серйозну пожежу на території КрАЗу. Також повідомляють, що перед пожежею було чути вибух”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що за даними МНС на території заводу спалахнув трансформатор. Площа пожежі становить 50 кв.м.
Нагадаємо
Місцеві мешканці бєлгорода, росія, повідомляли про серію вибухів у місті та області. Губернатор області в'ячеслав гладков повідомляє про нібито роботу ППО.