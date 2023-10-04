В красноярске пылает на территории завода: очевидцы слышали взрыв
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. На россии в красноярске вспыхнул пожар на территории КрАЗа. Перед этим очевидцы сообщают, что слышали взрыв, пишут местные телеграмм-каналы, передает УНН.
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“Очевидцы сообщают о серьезном пожаре на территории КрАЗа. Также сообщают, что перед пожаром был слышен взрыв”, - говорится в сообщении.
Отмечается, что по данным МЧС на территории завода вспыхнул трансформатор. Площадь пожара составляет 50 кв.м.
Напомним
местные жители белгорода, россия, сообщали о серии взрывов в городе и области. Губернатор области вячеслав гладков сообщает о якобы работе ПВО.