На бєлгороднищі "гучно": губернатор заявляє про роботу ППО
Київ • УНН
КИЇВ. 4 жовтня. УНН. Місцеві мешканці бєлгорода, росія, повідомляли про серію вибухів у місті та області. Губернатор області в'ячеслав гладков повідомляє про нібито роботу ППО, пише УНН.
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"Над бєлгородом та бєлгородським районом працює система ППО — збиті повітряні цілі", - написав гладков.
Також він зазначив, що попередньо постраждалих та руйнувань немає.
Нагадаємо
Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив, що у місті "відпрацювала ППО", а також додав, що на дах одного з будинків впали уламки БПЛА.