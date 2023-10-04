На бєлгороднищі "гучно": губернатор заявляє про роботу ППО

Цитата

"Над бєлгородом та бєлгородським районом працює система ППО — збиті повітряні цілі", - написав гладков.

Також він зазначив, що попередньо постраждалих та руйнувань немає.

Нагадаємо

Призначений рф так званий "губернатор" Севастополя михайло развожаєв заявив, що у місті "відпрацювала ППО", а також додав, що на дах одного з будинків впали уламки БПЛА.