На Белгороднище "громко": губернатор заявляет о работе ПВО
Киев • УНН
КИЕВ. 4 октября. УНН. Местные жители белгорода, россия, сообщали о серии взрывов в городе и области. Губернатор области вячеслав гладков сообщает о якобы работе ПВО, пишет УНН.
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"Над белгородом и белгородским районом работает система ПВО — сбиты воздушные цели", - написал гладков.
Также он отметил, что предварительно пострадавших и разрушений нет.
Напомним
Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в городе "отработала ПВО", а также добавил, что на крышу одного из домов упали обломки БПЛА.