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На Белгороднище "громко": губернатор заявляет о работе ПВО

Киев • УНН

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КИЕВ. 4 октября. УНН. Местные жители белгорода, россия, сообщали о серии взрывов в городе и области. Губернатор области вячеслав гладков сообщает о якобы работе ПВО, пишет УНН.

Цитата

"Над белгородом и белгородским районом работает система ПВО — сбиты воздушные цели", - написал гладков.

Также он отметил, что предварительно пострадавших и разрушений нет.

Напомним

Назначенный рф так называемый "губернатор" Севастополя михаил развожаев заявил, что в городе "отработала ПВО", а также добавил, что на крышу одного из домов упали обломки БПЛА.

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