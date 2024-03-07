минобороны рф заявляет об атаке днем трех дронов в двух областях россии
Киев • УНН
министерство обороны россии заявляет, что сегодня днем над белгородской и брянской областями были сбиты три беспилотника.
В министерстве обороны рф уверяют, что сегодня днем российские средства ПВО сбили три беспилотника над белгородской и брянской областями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявления оборонного ведомства рф в Telegram.
Детали
Как отмечается, первый дрон в 14:00 якобы пытался атаковали брянскую область. Как уверяют в минобороны рф, его ликвидировали силы ПВО.
Второй БПЛА в 14:15, как сообщает ведомство, попытался атаковать белгородскую область. А через 45 минут область атаковал третий беспилотник. Их также якобы сбили.
Дополнение
россия якобы сбила шесть беспилотников в тульской, брянской и курской областях в ночь на 7 марта.
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