минобороны рф заявляет об атаке днем трех дронов в двух областях россии

В министерстве обороны рф уверяют, что сегодня днем российские средства ПВО сбили три беспилотника над белгородской и брянской областями. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявления оборонного ведомства рф в Telegram.

Детали

Как отмечается, первый дрон в 14:00 якобы пытался атаковали брянскую область. Как уверяют в минобороны рф, его ликвидировали силы ПВО.

Второй БПЛА в 14:15, как сообщает ведомство, попытался атаковать белгородскую область. А через 45 минут область атаковал третий беспилотник. Их также якобы сбили.

Дополнение

россия якобы сбила шесть беспилотников в тульской, брянской и курской областях в ночь на 7 марта.