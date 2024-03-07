міноборони рф заявляє про атаку вдень трьох дронів у двох областях росії
Київ • УНН
міністерство оборони росії заявляє, що сьогодні вдень над бєлгородською та брянською областями було збито три безпілотники.
У міністерстві оборони рф запевняють, що сьогодні вдень російські засоби ППО збили три безпілотники над бєлгородською і брянською областями. Про це УНН повідомляє із посиланням на заяви оборонного відомства рф у Telegram.
Деталі
Як зазначається, перший дрон об 14:00 нібито намагався атакували брянську область. Як запевняють в міноборони рф, його ліквідували сили ППО.
Другий БПЛА о 14: 15, як повідомляє відомство, спробував атакувати бєлгородську область. А через 45 хвилин область атакував третій безпілотник. Їх також нібито збили.
Доповнення
росія нібито збила шість безпілотників у тульській, брянській та курській областях в ніч на 7 березня.