В рф заявили про збиття вночі шести дронів у трьох областях
Київ • УНН
росія нібито збила шість безпілотників у тульській, брянській та курській областях в ніч на 7 березня, повідомляє міністерство оборони рф.
У росії у ніч на 7 березня було перехоплено та збито шість БПЛА у тульській, брянській і курській областях, заявили у міноборони рф, передає УНН.
Деталі
Як заявляють в російському оборонному відомстві, один безпілотний літальний апарат перехоплено над територією курської області. Крім того, п'ять БПЛА нібито було знищено над територіями брянської (3 БПЛА) і Тульської (2 БПЛА) областей.
Доповнення
У ніч на 6 березня українська розвідка здійснила атаку на гірничо-збагачувальний комбінат у курській області росії.
Ще один безпілотник влетів на територію комбінату в желєзногорську і впав на один із резервуарів.