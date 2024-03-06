У росії заявили про атаку дронів у трьох областях: загорівся склад паливно-мастильних матеріалів
Київ • УНН
Безпілотники атакували курську, воронезьку та бєлгородську області росії, спричинивши пожежі.
В рф безпілотники атакували курську, воронезьку та бєлгородську області. У курській області загорівся склад паливно-мастильних матеріалів. Про це УНН повідомляє із посиланням на губернаторів областей - романа старовойта, олександра гусєва та в'ячеслава гладкова.
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курський губернатор роман старовойт стверджує, що внаслідок атаки БПЛА в залізногорському районі на північному заході області виникла пожежа на складі аливно-мастильних матеріалів.
"Горить резервуар із паливом, постраждалих немає. На місце виїхали оперативні служби", - написав він у соцмережах.
Як заявив губернатор воронезької області олександра гусєв, над регіоном вранці ворожа ППО нібито збила три безпілотники, випливає з постів в телеграмі.
За попередніми даними, ніхто не постраждав.
Під бєлгородом ворожою системою ППО буцім-то було збито БПЛА літакового типу в районі села ближнє. Як повідомив бєлгородський губернатор в'ячеслав гладков, оперативні служби уточнюють інформацію про наслідки на землі, за попередніми даними, постраждалих і руйнувань немає.
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