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В россии заявили об атаке дронов в трех областях: загорелся склад горюче-смазочных материалов

В россии заявили об атаке дронов в трех областях: загорелся склад горюче-смазочных материалов

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 07:20  •  12453 просмотра

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Беспилотники атаковали курскую, воронежскую и белгородскую области россии, вызвав пожары.

В рф беспилотники атаковали курскую, воронежскую и белгородскую области. В курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на губернаторов областей - романа старовойта, александра гусева и вячеслава гладкова. 

Детали 

курский губернатор роман старовойт утверждает, что в результате атаки БПЛА в железногорском районе на северо-западе области возник пожар на складе горюче-смазочных материалов. 

"Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы", - написал он в соцсетях. 

Как заявил губернатор воронежской области александра гусев, над регионом утром вражеская ПВО якобы сбила три беспилотника, следует из постов в телеграмме. 

По предварительным данным, никто не пострадал. 

Под белгородом вражеской системой ПВО будто бы был сбит БПЛА самолетного типа в районе села ближнее.  Как сообщил белгородский губернатор вячеслав гладков, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве6 марта 2024, 03:53 • 25031 просмотр

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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