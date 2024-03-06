В россии заявили об атаке дронов в трех областях: загорелся склад горюче-смазочных материалов

В рф беспилотники атаковали курскую, воронежскую и белгородскую области. В курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на губернаторов областей - романа старовойта, александра гусева и вячеслава гладкова.

Детали

курский губернатор роман старовойт утверждает, что в результате атаки БПЛА в железногорском районе на северо-западе области возник пожар на складе горюче-смазочных материалов.

"Горит резервуар с топливом, пострадавших нет. На место выехали оперативные службы", - написал он в соцсетях.

Как заявил губернатор воронежской области александра гусев, над регионом утром вражеская ПВО якобы сбила три беспилотника, следует из постов в телеграмме.

По предварительным данным, никто не пострадал.

Под белгородом вражеской системой ПВО будто бы был сбит БПЛА самолетного типа в районе села ближнее. Как сообщил белгородский губернатор вячеслав гладков, оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет.

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