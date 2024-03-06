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В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве

В РФ произошел взрыв на теплоэлектростанции в Туве

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 03:53  •  11679 просмотра

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В результате взрыва на российской теплоэлектростанции в туве пострадали 18 человек.

В рф произошел взрыв на шагонарской тепловой электростанции. Пострадало 18 человек. Об этом сообщают росСМИ, передает УНН.

Детали

В туве (рф) произошел взрыв на шагонарской тепловой электростанции (ТЭЦ), в результате которого пострадали 18 человек.

Сотрудников эвакуировали из здания пострадавших, которые получили ожоги различной степени.

Причина происшествия остается неизвестной на данный момент.

Добавим

На месте происшествия работают спасатели, которые осуществляют необходимые меры для затухания огня и установления обстоятельств взрыва.

После завершения спасательных работ планируется возобновление подачи тепла.

Юлия Котвицкая

Юлия Котвицкая

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У рф стався вибух на теплоелектростанції в туві
An explosion occurred at a thermal power plant in tuva, russia
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