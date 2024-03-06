У рф стався вибух на теплоелектростанції в туві
Київ • УНН
В результаті вибуху на російській теплоелектростанції в туві постраждали 18 осіб.
В рф стався вибух на шагонарській тепловій електростанції. Постраждало 18 осіб. Про це повідомляють росЗМІ, передає УНН.
Деталі
У туві (рф) стався вибух на шагонарській тепловій електростанції (ТЕЦ), внаслідок якого постраждали 18 людей.
Співробітників евакуювали з будівлі постраждалих, які отримали опіки різного ступеня.
Причина події залишається невідомою наразі.
Додамо
На місці події працюють рятувальники, які здійснюють необхідні заходи для загасання вогню та встановлення обставин вибуху.
Після завершення рятувальних робіт планується відновлення подачі тепла.