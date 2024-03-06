ГУР атакувало гірничо-збагачувальний комбінат у курській області рф - джерела
Київ • УНН
Українська розвідка здійснила атаку на гірничо-збагачувальний комбінат у курській області росії.
Атака дронів на гірничо-збагачувальний комбінат у курській області росії є спецоперацією української розвідки. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела.
Джерело УНН підтвердило, що атаки безпілотників на гірничо-збагачувальний комбінат є спецоперацією української розвідки.
Раніше росЗМІ писали, що під час атаки дронів на курську область один із БПЛА вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату.
Другий безпілотник влетів на територію комбінату в желєзногорську близько 11-ї ранку і впав на один із резервуарів. На території комбінату досі триває пожежа. Постраждалих немає.
В рф БПЛА намагався атакувати військовий аеродром у воронежі: що відомо06.03.24, 09:32 • 24254 перегляди