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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
16:43 • 7920 перегляди

Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах

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БМ-27 «Ураган»

ГУР атакувало гірничо-збагачувальний комбінат у курській області рф - джерела

Київ • УНН

 • 26031 перегляди

Українська розвідка здійснила атаку на гірничо-збагачувальний комбінат у курській області росії.

ГУР атакувало гірничо-збагачувальний комбінат у курській області рф - джерела

Атака дронів на гірничо-збагачувальний комбінат у курській області росії є спецоперацією української розвідки. Про це журналісту УНН повідомили власні джерела. 

Джерело УНН підтвердило, що атаки безпілотників на гірничо-збагачувальний комбінат є спецоперацією української розвідки. 

Раніше росЗМІ писали, що під час атаки дронів на курську область один із БПЛА  вдарив по гірничо-збагачувальному комбінату. 

Другий безпілотник влетів на територію комбінату в желєзногорську близько 11-ї ранку і впав на один із резервуарів. На території комбінату досі триває пожежа. Постраждалих немає.

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