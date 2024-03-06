В рф БПЛА намагався атакувати військовий аеродром у воронежі: що відомо
Київ • УНН
Безпілотний літальний апарат намагався атакувати військовий аеродром у воронежі, росія.
Безпілотник намагався атакувати військовий аеродром "балтимор" у воронежі, пишуть російські ЗМІ, передає УНН.
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За даними "Baza", БПЛА був збитий ворожими засобами ППО за кілька кілометрів від аеродрому.
Ще два дрони, за повідомленнями росЗМІ, намагалися атакувати нафтобазу в аннинському муніципальному районі області. Перший - о 7 ранку, а другий - через годину. Безпілотники також буцімто були знищені. Уламки одного з них впали в резервуар, другий також впав на території нафтобази.
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Повідомлялось, що в рф безпілотники атакували курську, воронезьку та бєлгородську області. У курській області загорівся склад паливно-мастильних матеріалів.