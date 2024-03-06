В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно

Беспилотник пытался атаковать военный аэродром "балтимор" в воронеже, пишут российские СМИ, передает УНН.

Детали

По данным "Baza", БПЛА был сбит вражескими средствами ПВО в нескольких километрах от аэродрома.

Еще два дрона, по сообщениям росСМИ, пытались атаковать нефтебазу в аннинском муниципальном районе области. Первый - в 7 утра, а второй - через час. Беспилотники также якобы были уничтожены. Обломки одного из них упали в резервуар, второй также упал на территории нефтебазы.

Ранее

Сообщалось, что в рф беспилотники атаковали курскую, воронежскую и белгородскую области. В курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов.