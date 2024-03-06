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В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно

В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно

Киев  •  УНН

6 марта 2024, 07:32  •  11304 просмотра

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Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать военный аэродром в воронеже, россия.

Беспилотник пытался атаковать военный аэродром "балтимор" в воронеже, пишут российские СМИ, передает УНН

Детали

По данным "Baza", БПЛА был сбит вражескими средствами ПВО в нескольких километрах от аэродрома.

Еще два дрона, по сообщениям росСМИ, пытались атаковать нефтебазу в аннинском муниципальном районе области. Первый - в 7 утра, а второй - через час. Беспилотники также якобы были уничтожены. Обломки одного из них упали в резервуар, второй также упал на территории нефтебазы.

Ранее 

Сообщалось, что в рф беспилотники атаковали курскую, воронежскую и белгородскую области. В курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов. 

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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