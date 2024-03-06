В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно
Киев • УНН
Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать военный аэродром в воронеже, россия.
Беспилотник пытался атаковать военный аэродром "балтимор" в воронеже, пишут российские СМИ, передает УНН.
Детали
По данным "Baza", БПЛА был сбит вражескими средствами ПВО в нескольких километрах от аэродрома.
Еще два дрона, по сообщениям росСМИ, пытались атаковать нефтебазу в аннинском муниципальном районе области. Первый - в 7 утра, а второй - через час. Беспилотники также якобы были уничтожены. Обломки одного из них упали в резервуар, второй также упал на территории нефтебазы.
Ранее
Сообщалось, что в рф беспилотники атаковали курскую, воронежскую и белгородскую области. В курской области загорелся склад горюче-смазочных материалов.
В рф БПЛА пытался атаковать военный аэродром в воронеже: что известно
Беспилотный летательный аппарат пытался атаковать военный аэродром в воронеже, россия.
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