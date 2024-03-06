ГУР атаковало горно-обогатительный комбинат в курской области рф - источники

Эксклюзив
МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт
  •  50103 просмотра

МОУ приходится использовать посредников для закупки боеприпасов в Балканских странах - эксперт

Эксклюзив
Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией
  •  100313 просмотра

Движение происходит свободное, но в последнее время наблюдается рост очередей: Демченко о ситуации на границе со Словакией, Венгрией и Румынией

Эксклюзив
За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ
  •  101247 просмотра

За последнее время активность попыток захода вражеских ДРГ со стороны рф несколько снизилась - ГПСУ

Эксклюзив
Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт
  •  79466 просмотра

Увеличение налоговой нагрузки на ФЛП заставит их уйти в тень - эксперт

Эксклюзив
На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко
  •  72732 просмотра

На границе с Беларусью ситуация полностью стабильная, работа ДРГ не отмечается - Демченко

Эксклюзив
Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков
  •  89391 просмотра

Блокада на границе с Польшей: в очереди стоят более 2300 грузовиков

Эксклюзив
Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт
05.03.24  •  168225 просмотра

Украине сложно закупать боеприпасы советского образца в мире из-за влияния россии - эксперт

Эксклюзив
Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ
05.03.24  •  212151 просмотра

Стоит на законодательном уровне расширить права применения санкций к недобросовестным поставщикам - Вениславский о ситуации с закупками ДОТ

Эксклюзив
Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт
05.03.24  •  160704 просмотра

Открытие банковской тайны приведет к уменьшению количества донатов - эксперт

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ
04.03.24  •  186450 просмотра

Акционеры "Конкорда" призвали ФГВФЛ быстрее завершить ликвидацию банка, а остаток средств обещают передать ВСУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальное
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
bezpilotnyi-litalnyi-aparatБеспилотный летательный аппарат
Loading...
Новости по теме

ГУР атаковало горно-обогатительный комбинат в курской области рф - источники

Украинская разведка осуществила атаку на горно-обогатительный комбинат в курской области россии.

Война •   •  15420 просмотра
ГУР атаковало горно-обогатительный комбинат в курской области рф - источники

Дела Майдана: к 15 годам заочно приговорен экс-командир крымского "Беркута"

Бывший заместитель командира крымского подразделения "Беркут", который скрывается во временно оккупированном Крыму, приговорен к 15 годам лишения свободы за государственную измену, злоупотребление властью и незаконное подавление протестов в 2013 году.

Криминал и ЧП •   •  10846 просмотра
Дела Майдана: к 15 годам заочно приговорен экс-командир крымского "Беркута"

Латвия утвердила перечень товаров, запрещенных для импорта из рф и белоруссии

Латвия утвердила список, запрещающий импорт сельскохозяйственной и кормовой продукции из россии и беларуси до июля 2025 года, став первой страной ЕС, которая ограничила такой импорт.

Новости Мира •   •  9439 просмотра
Латвия утвердила перечень товаров, запрещенных для импорта из рф и белоруссии

В Херсонской области россияне атаковали один поселок почти 20 раз за сутки, взрывчаткой с дрона ранили мужчину

Вчера российская армия почти двадцать раз обстреляла Веселое, в результате чего взрывчаткой, сброшенной с беспилотника, был ранен 66-летний мужчина.

Война •   •  13344 просмотра
В Херсонской области россияне атаковали один поселок почти 20 раз за сутки, взрывчаткой с дрона ранили мужчину

Сенат Италии одобрил участие в военно-морской миссии ЕС по защите кораблей в Красном море от нападений хуситов

Сенат Италии одобрил участие страны в военно-морской миссии ЕС по защите грузовых судов в Красном море от нападений повстанцев-хуситов в Йемене.

Новости Мира •   •  9753 просмотра
Сенат Италии одобрил участие в военно-морской миссии ЕС по защите кораблей в Красном море от нападений хуситов

россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавшая

В результате российского обстрела Никополя загорелся жилой дом, одна женщина получила ранения.

Война •   •  13482 просмотра
россияне обстреляли Никополь: загорелся пожар, есть пострадавшая

Британия предложила свой вариант по использованию активов рф для помощи Украине: что предвидится

Великобритания предлагает использовать замороженные российские активы в качестве залога для кредита или облигаций для предоставления финансирования Украине, с ожиданием, что их возместят, когда россия выплатит репарации.

Война •   •  18186 просмотра
Британия предложила свой вариант по использованию активов рф для помощи Украине: что предвидится

Украина готова к ограничениям на торговлю с ЕС для примирения с Польшей - Тарас Качка

Украина готова принять ограничения на торговлю с ЕС, чтобы решить политический спор с Польшей, но призывает блок запретить импорт российского зерна.

Экономика •   •  16902 просмотра
Украина готова к ограничениям на торговлю с ЕС для примирения с Польшей - Тарас Качка

Стоимость бензина А-95 выросла более чем на 2% всего за один день

Цена бензина А-95 в Украине за сутки выросла более чем на 2% на фоне прогнозов о подорожании топлива.

Экономика •   •  11979 просмотра
Стоимость бензина А-95 выросла более чем на 2% всего за один день

Тысячелетнее Городище на Ровенщине возвращается в государственную собственность

Решением суда тысячелетний археологический памятник в Ровенской области стоимостью 3,2 млн грн возвращен в государственную собственность после его незаконной приватизации.

Общество •   •  13121 просмотра
Тысячелетнее Городище на Ровенщине возвращается в государственную собственность