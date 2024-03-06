ГУР атаковало горно-обогатительный комбинат в курской области рф - источники

Атака дронов на горно-обогатительный комбинат в курской области россии является спецоперацией украинской разведки. Об этом журналисту УНН сообщили собственные источники.

Источник УНН подтвердил, что атаки беспилотников на горно-обогатительный комбинат являются спецоперацией украинской разведки.

Ранее росСМИ писали, что во время атаки дронов на курскую область один из БПЛА ударил по горно-обогатительному комбинату.

Второй беспилотник влетел на территорию комбината в железногорске около 11 утра и упал на один из резервуаров. На территории комбината до сих пор продолжается пожар. Пострадавших нет.

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