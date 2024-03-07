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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В рф заявили о сбитии ночью шести дронов в трех областях

В рф заявили о сбитии ночью шести дронов в трех областях

Киев  •  УНН

7 марта 2024, 06:50  •  6082 просмотра

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россия якобы сбила шесть беспилотников в тульской, брянской и курской областях в ночь на 7 марта, сообщает министерство обороны рф.

В россии в ночь на 7 марта было перехвачено и сбито шесть БПЛА в тульской, брянской и курской областях, заявили в минобороны рф, передает УНН

Детали 

Как заявляют в российском оборонном ведомстве,  один беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией курской области. Кроме того, пять БПЛА якобы были уничтожены над территориями брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей.

Дополнение 

В ночь на 6 марта украинская разведка осуществила атаку на горно-обогатительный комбинат в курской области россии.

Еще один беспилотник влетел на территорию комбината в Железногорске и упал на один из резервуаров.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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