В рф заявили о сбитии ночью шести дронов в трех областях

В россии в ночь на 7 марта было перехвачено и сбито шесть БПЛА в тульской, брянской и курской областях, заявили в минобороны рф, передает УНН.

Детали

Как заявляют в российском оборонном ведомстве, один беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией курской области. Кроме того, пять БПЛА якобы были уничтожены над территориями брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей.

Дополнение

В ночь на 6 марта украинская разведка осуществила атаку на горно-обогатительный комбинат в курской области россии.

Еще один беспилотник влетел на территорию комбината в Железногорске и упал на один из резервуаров.