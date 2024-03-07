В рф заявили о сбитии ночью шести дронов в трех областях
Киев • УНН
россия якобы сбила шесть беспилотников в тульской, брянской и курской областях в ночь на 7 марта, сообщает министерство обороны рф.
В россии в ночь на 7 марта было перехвачено и сбито шесть БПЛА в тульской, брянской и курской областях, заявили в минобороны рф, передает УНН.
Детали
Как заявляют в российском оборонном ведомстве, один беспилотный летательный аппарат перехвачен над территорией курской области. Кроме того, пять БПЛА якобы были уничтожены над территориями брянской (3 БПЛА) и Тульской (2 БПЛА) областей.
Дополнение
В ночь на 6 марта украинская разведка осуществила атаку на горно-обогатительный комбинат в курской области россии.
Еще один беспилотник влетел на территорию комбината в Железногорске и упал на один из резервуаров.
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