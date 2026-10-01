Минобороны рф планирует осенью отправить на срочную службу 120 тысяч человек
Киев • УНН
Минобороны рф заявило об осеннем призыве около 120 тысяч человек. Отправка в воинские части начнётся 10 октября.
Во время осенней призывной кампании на срочную службу планируется направить около 120 тысяч человек, заявил начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС рф евгений бурдинский. Об этом сообщают российские СМИ, пишет УНН.
Детали
По словам представителя российского Генштаба, отправка призывников со сборных пунктов к местам прохождения службы начнется 10 октября.
бурдинский традиционно заверил, что новобранцев якобы не будут направлять для выполнения задач в рамках так называемой "специальной военной операции" на временно оккупированных территориях Украины. Впрочем, правозащитники и аналитики неоднократно фиксировали случаи привлечения российских срочников к боевым действиям, а также давления на них с целью принуждения к подписанию контрактов с минобороны рф.
Во время предыдущей весенней призывной кампании в ряды российской армии привлекли более 140 тысяч срочников.
Отмечается, что с 2026 года в россии введена так называемая система "непрерывного призыва", в рамках которой мероприятия по вручению повесток и призыву проходят круглогодично, а непосредственная отправка новобранцев в воинские части осуществляется дважды в год — весной и осенью.
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