Міноборони рф планує восени відправити на строкову службу 120 тисяч осіб
Київ • УНН
Міноборони рф заявило про осінній призов близько 120 тисяч осіб. Відправлення до частин розпочнеться 10 жовтня.
Під час осінньої призовної кампанії на строкову службу планується направити близько 120 тисяч осіб, заявив начальник Головного організаційно-мобілізаційного управління Генштабу ЗС рф євген бурдинський. Про це повідомляють росЗМІ, пише УНН.
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За словами представника російського Генштабу, відправка призовників зі збірних пунктів до місць проходження служби розпочнеться з 10 жовтня.
бурдинський традиційно запевнив, що новобранців нібито не направлятимуть для виконання завдань у рамках так званої "спеціальної військової операції" на тимчасово окупованих територіях України. Втім, правозахисники та аналітики неодноразово фіксували випадки залучення російських строковиків до бойових дій, а також тиску на них з метою примусового підписання контрактів із міноборони рф.
Під час попередньої весняної призовної кампанії до лав російської армії залучили понад 140 тисяч строковиків.
Зазначається, що з 2026 року в росії запроваджено так звану систему "безперервного призову", в межах якої заходи з вручення повісток та призову тривають цілорічно, а безпосередня відправка новобранців до військових частин здійснюється двічі на рік - навесні та восени.
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