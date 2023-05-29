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Минобороны работает над изменениями к вступлению в ВСУ: в основе стандарты НАТО

Киев • УНН

 • 283144 просмотра

КИЕВ. 29 мая. УНН. Министерство обороны Украины начало разработку изменений в положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. В основе изменений - стандарты кадрового менеджмента НАТО. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минобороны.

Цитата

"Минобороны начало разработку изменений в Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что будут четко разграничены и урегулированы нормы прохождения службы в мирное время и в особый период.

"Военнослужащие будут назначаться на должности со штатно-должностными категориями, которые соответствуют их фактическим воинским званиям. Будут установлены минимальные и максимальные сроки выслуги и пребывания в воинском звании. Назначение на высшие должности будет происходить по рейтинговому принципу", - отмечается в сообщении.

Также будет введено проведение ротации военнослужащих на соответствующих должностях с целью приобретения ими необходимого опыта. Кандидатуры которых дважды отклоняли от продвижения по службе, будут рекомендованы к увольнению.

"В основе изменений - стандарты кадрового менеджмента НАТО", - информирует Минобороны.

Кроме того, сообщается, что после разработки, согласования и рассмотрения КМУ проекта изменений в "Положение о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ", он будет представлен Главе государства для введения в действие Указом Президента Украины.

Дополнение

Кабинет министров Украины одобрил законопроект об уменьшении предельного возраста пребывания граждан на воинском учете призывников с 27 до 25-летнего возраста.

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