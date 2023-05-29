Міноборони працює над змінами до вступу в ЗСУ: в основі стандарти НАТО
Київ • УНН
КИЇВ. 29 травня. УНН. Міністерство оборони України розпочало розробку змін до положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ. В основі змін - стандарти кадрового менеджменту НАТО. Про це УНН повідомляє з посиланням на Міноборони.
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"Міноборони розпочало розробку змін до Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що будуть чітко розмежовані і регульовані норми проходження служби в мирний час і в особливий період.
"Військовослужбовці призначатимуться на посади зі штатно-посадовими категоріями, які відповідають їх фактичним військовим званням. Будуть встановлені мінімальні і максимальні строки вислуги та перебування у військовому званні. Призначення на вищі посади відбуватиметься за рейтинговим принципом", - зазначається в повідомленні.
Також буде запроваджено проведення ротації військовослужбовців на відповідних посадах з метою набуття ними необхідного досвіду. Особи, кандидатури яких двічі відхиляли від просування по службі, будуть рекомендовані до звільнення.
"В основі змін - стандарти кадрового менеджменту НАТО", - інформує Міноборони.
Окрім того, повідомляється, що після розробки, погодження та розгляду КМУ проєкту змін до "Положення про проходження громадянами України військової служби у ЗСУ", його буде подано Главі держави для уведення в дію Указом Президента України.
Доповнення
Кабінет міністрів України схвалив законопроект щодо зменшення граничного віку перебування громадян на військовому обліку призовників з 27 до 25-річного віку.