$41.320.08
47.880.39
ukenru
Эксклюзив
07:27 • 5302 просмотра
Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности
06:36 • 12677 просмотра
563 из 598 дронов и 26 из 31 российской ракеты обезврежены над Украиной, в том числе один из двух «Кинжалов»
04:08 • 23263 просмотра
Россия нанесла удар по подвижному составу «Укрзализныци»: ряд поездов следует по измененному маршруту
27 августа, 17:11 • 57323 просмотра
Ольга Стефанишина стала новым послом Украины в США
Эксклюзив
27 августа, 16:10 • 39344 просмотра
Популярного Instagram-блогера оштрафовали на 4,8 млн грн за незаконную рекламу онлайн-казино: юрист прокомментировал
Эксклюзив
27 августа, 15:38 • 61582 просмотра
"Приглашаем к себе российского агента": военный обозреватель о скандальном решении Госавиаслужбы по вертолетам Ми-8
27 августа, 12:47 • 155060 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать
27 августа, 12:29 • 88016 просмотра
В Украине разрешили выезжать за границу мужчинам до 22 лет включительно - постановление правительства
27 августа, 12:09 • 53716 просмотра
Украина готовится к осеннему всплеску COVID-19: прогнозируют ли в Минздраве локдаун
27 августа, 11:13 • 66548 просмотра
В Харьковской области у рф нет успехов для продвижения вглубь Украины - Демченко
Рубрики
Главная
Главная
Политика
Политика
Война в Украине
Война в Украине
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Субъект в сфере онлайн-медиа; идентификатор медиа - R40-05926

Ресурс предназначен для лиц, достигших 21-летнего возраста

Все права защищены. © 2007 — 2025

Погода
+21°
2.7м/с
46%
755мм
Популярные новости
Германия выдала ордера на арест шести украинцев по делу об атаке на «Северные потоки»27 августа, 22:32 • 37093 просмотра
Си Цзиньпин провел самую масштабную за полвека «чистку» среди генералов КНР27 августа, 23:52 • 19919 просмотра
Массированная атака РФ на Киев: четверо погибших, десятки раненых, среди них дети, многочисленные пожары и разрушения28 августа, 00:34 • 35890 просмотра
Неизвестные дроны атаковали российские НПЗ: что известноVideo28 августа, 01:25 • 28213 просмотра
Ночная атака РФ на Киев унесла жизни 10 человек, пострадавших уже 48 – КГВАPhoto06:40 • 12449 просмотра
публикации
Украинский авиапром: потенциал лидерства, испытания на прочность и поиск новых инструментов поддержки27 августа, 15:18 • 80069 просмотра
Право на бизнес в Украине больше не защищено? НБУ может разрушить любой банк, а наказания не будет27 августа, 15:01 • 81737 просмотра
Уход за автомобилем осенью: что нужно знать27 августа, 12:47 • 155060 просмотра
Как без стресса вернуться к работе после отпуска: 7 проверенных советов27 августа, 07:35 • 147123 просмотра
Президенту направлены на подпись законы о Defence City: откроются ли новые перспективы для украинской оборонной промышленности и авиации?
Эксклюзив
26 августа, 17:12 • 100617 просмотра
Актуальные люди
Виталий Кличко
Владимир Зеленский
Дональд Трамп
Андрій Єрмак
Рустем Умеров
Актуальные места
Украина
Государственная граница Украины
Винницкая область
Одесса
Соединённые Штаты
Реклама
УНН Lite
У берегов Коста-Рики рыбаки поймали акулу с уникальным окрасомPhoto27 августа, 15:52 • 56551 просмотра
Старший сын Майкла Джексона Принс объявил о помолвке после восьми лет отношений27 августа, 12:36 • 90082 просмотра
Капсулу времени принцессы Дианы открыли в Лондоне: внутри был диск Кайли Миноуг и карманный телевизорPhoto27 августа, 09:48 • 93673 просмотра
Фанаты в восторге от новости о помолвке Тейлор Свифт и Трэвиса Келси27 августа, 09:12 • 91144 просмотра
Жена Брюса Уиллиса рассказала о «самом сложном решении», которое ей пришлось принять в отношении мужа27 августа, 08:14 • 124388 просмотра
Актуальное
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Х-101
Нью-Йорк Таймс
ЧатГПТ

Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности

Киев • УНН

 • 5340 просмотра

Первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк заявил, что эффективность ПВО высока, но еще не максимальна. Он отметил, что из 30 ракет были сбиты почти все, а из более чем 400 БПЛА попали менее 20.

Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности

Направление ПВО в Украине на сегодня не достигло максимального уровня эффективности. Впереди еще много работы.

Об этом сообщил журналисту УНН первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Детали

Гаврилюк прокомментировал ночную атаку врага по Украине.

У нас практически из 30 ракет, которые были применены, только несколько не сбиты, все остальные были уничтожены в воздухе. Все крылатые ракеты, которые были запущены, были уничтожены. В том числе было применено более 400 БПЛА типа "шахед", Герань, их количество попаданий не более 20. То есть эффективность ПВО у нас на высоком уровне. Но вместе с тем, какое бы ПВО ни было бы эффективным, мы имеем гибель людей, разрушение инфраструктуры

- сказал Гаврилюк.

Гаврилюк отметил, что направление ПВО в Украине не достигло еще максимального уровня эффективности.

Это направление на сегодня не достигло максимального уровня эффективности, много работы впереди. Большая благодарность нашему политическому руководству, Президенту, который проводит огромную работу с партнерами для обеспечения необходимыми средствами ПВО

- отметил Гаврилюк.

Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО26.08.25, 18:21 • 5960 просмотров

Дополнение

РФ выпустила ночью по Украине 598 дронов и 31 ракету, в том числе два "Кинжала", сбито или подавлено 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".

25 августа Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем во время его первого визита в Украину. Обсудили усиление ПВО, финансирование производства дронов и возможности программы PURL.

Анна Мурашко

Война в УкраинеТехнологии
Х-47М2 "Кинжал"
Шахед-136
Германия
Владимир Зеленский
Украина
Киев