Минобороны о ПВО Украины: это направление не достигло максимальной эффективности

Направление ПВО в Украине на сегодня не достигло максимального уровня эффективности. Впереди еще много работы.

Об этом сообщил журналисту УНН первый заместитель министра обороны Иван Гаврилюк.

Детали

Гаврилюк прокомментировал ночную атаку врага по Украине.

У нас практически из 30 ракет, которые были применены, только несколько не сбиты, все остальные были уничтожены в воздухе. Все крылатые ракеты, которые были запущены, были уничтожены. В том числе было применено более 400 БПЛА типа "шахед", Герань, их количество попаданий не более 20. То есть эффективность ПВО у нас на высоком уровне. Но вместе с тем, какое бы ПВО ни было бы эффективным, мы имеем гибель людей, разрушение инфраструктуры - сказал Гаврилюк.

Гаврилюк отметил, что направление ПВО в Украине не достигло еще максимального уровня эффективности.

Это направление на сегодня не достигло максимального уровня эффективности, много работы впереди. Большая благодарность нашему политическому руководству, Президенту, который проводит огромную работу с партнерами для обеспечения необходимыми средствами ПВО - отметил Гаврилюк.

Нидерланды профинансируют как минимум один полный комплект американской ПВО

Дополнение

РФ выпустила ночью по Украине 598 дронов и 31 ракету, в том числе два "Кинжала", сбито или подавлено 563 беспилотника и 26 ракет, в том числе один "Кинжал".

25 августа Президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-канцлером, министром финансов Германии Ларсом Клингбайлем во время его первого визита в Украину. Обсудили усиление ПВО, финансирование производства дронов и возможности программы PURL.