Ексклюзив
07:27
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності
06:36
563 з 598 дронів і 26 з 31 російської ракети знешкоджено над Україною, у тому числі один з двох "Кинджалів"
04:08
росія вдарила по рухомому складу Укрзалізниці: низка поїздів прямує зміненим маршрутом
27 серпня, 17:11
Ольга Стефанішина стала новим послом України у США
Ексклюзив
27 серпня, 16:10
Популярного Instagram-блогера оштрафували на 4,8 млн грн за незаконну рекламу онлайн-казино: юрист прокоментував
Ексклюзив
27 серпня, 15:38
"Запрошуємо до себе російського агента": військовий оглядач про скандальне рішення Державіаслужби щодо вертольотів Ми-8
27 серпня, 12:47
Догляд на автівкою восени: що потрібно знати
27 серпня, 12:29
В Україні дозволили виїжджати за кордон чоловікам включно до 22 років - постанова уряду
27 серпня, 12:09
Україна готується до осіннього сплеску COVID-19: чи прогнозують у МОЗ локдаун
27 серпня, 11:13
На Харківщині у рф немає успіхів для просування вглиб України - Демченко
Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності

Київ • УНН

 160 перегляди

Перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк заявив, що ефективність ППО висока, але ще не максимальна. Він зазначив, що з 30 ракет було збито майже всі, а з понад 400 БПЛА влучили менше 20.

Міноборони про ППО України: цей напрямок не досягнув максимальної ефективності

Напрямок ППО в Україні на сьогодні не досягнув максимального рівня ефективності. Попереду ще багато роботи.

Про це повідомив журналісту УНН перший заступник міністра оборони Іван Гаврилюк.

Деталі

Гаврилюк прокоментував нічну атаку ворога по Україні.

У нас практично із 30 ракет, які були застосовані, тільки декілька не збиті, всі решта були знищені в повітрі. Всі крилаті ракети, які були запущені були знищені. В тому числі було застосовано понад 400 БПЛА типу "шахед", Герань, їх кількість влучань не більше 20. Тобто ефективність ППО в нас на високому рівні. Але разом з тим, яке б ППО не було б ефективним, ми маємо загибель людей, руйнування інфраструктури

- сказав Гаврилюк.

Гаврилюк зазначив, що напрямок ППО в Україні не досягнув ще максимального рівня ефективності.

Цей напрямок на сьогодні не досягнув максимального рівня ефективності, багато роботи попереду. Велика дяка нашому політичному керівництву, Президенту який проводить шалену роботу з партнерами для забезпечення необхідними засобами ППО

- зазначив Гаврилюк.

Доповнення

рф виступила вночі по Україні 598 дронів і 31 ракету, у тому числі два "Кинджали", збито або приглушено 563 безпілотники та 26 ракет, у тому числі один "Кинджал".

25 серпня Президент України Володимир Зеленський зустрівся із віцеканцлером, міністром фінансів Німеччини Ларсом Клінгбайлем під час його першого візиту до України. Обговорили посилення ППО, фінансування виробництва дронів і можливості програми PURL.

Анна Мурашко

