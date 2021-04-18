Минобороны Германии: от России исходит угроза для Европы
Киев • УНН
КИЕВ. 18 апреля. УНН. Министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что в Европе появились угрозы, которые идут из России. С таким заявлением она выступила в субботу на мероприятии, организованном Фондом Конрада Аденауэра, передает УНН со ссылкой на DPA.
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“Улучшение вооружений России и ее военные операции посреди Европы создали реальные угрозы”, — заявила министер. Подобные угрозы являются “конкретными и непосредственными”, добавила она. По словам Крамп-Карренбауэр, “тот, кто на это указывает, не настроен антироссийски”, а лишь говорит про “политических факты”. Она также отметила, что у России есть ракеты, “которые могут достичь Германии”.
С аналогичными утверждениями министр обороны ФРГ в последний раз выступала 3 апреля. Тогда она заявила, что из-за действий Москвы “растут вызовы” для Европейского региона.
Также Крамп-Карренбауэр вновь выразила обеспокоенность в связи с ситуацией на границе России и Украины. По ее словам, действия Москвы нацелены на то, чтобы “спровоцировать реакцию”.
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Напомним
Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что для России надо определить красные линии, по которым она не должна переступать.