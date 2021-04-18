Міноборони Німеччини: від Росії йде загроза для Європи
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. Міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер заявила, що в Європі з'явилися загрози, які йдуть з Росії. З такою заявою вона виступила в суботу на заході, організованому Фондом Конрада Аденауера, передає УНН із посиланням на DPA.
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“Покращення озброєнь Росії та її військові операції посеред Європи створили реальні загрози”, — заявила міністерка. Подібні загрози є “конкретними і безпосередніми”, додала вона. За словами Крамп-Карренбауер, “той, хто на це вказує, не налаштований антиросійськи”, а лише говорить про “політичні факти”. Вона також зазначила, що у Росії є ракети, “які можуть досягти Німеччини”.
З аналогічними твердженнями міністр оборони ФРН в останній раз виступала 3 квітня. Тоді вона заявила, що через дії Москви “ростуть виклики” для Європейського регіону.
Також Крамп-Карренбауер знову висловила стурбованість у зв’язку з ситуацією на кордоні Росії і України. За її словами, дії Москви націлені на те, щоб “спровокувати реакцію”.
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