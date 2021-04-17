Макрон: для Росії треба визначити червоні лінії, через які вона не повинна переступати

Цитата

“Нам слід виробити чіткі червоні лінії у відносинах з Росією”, — сказав він.

“Я вважаю, що в разі неприпустимої поведінки слід вводити санкції”, — зазначив французький лідер. При цьому він вказав на необхідність “конструктивного діалогу”, підкресливши, що “не слід обмежуватися санкціями”. “Нам потрібен чесний і відкритий діалог з Росією”, — додав Макрон.

Що передувало

Раніше стало відомо, що Макрон має намір найближчим часом провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрона закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону і анексованого Криму.