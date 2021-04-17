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Макрон: для Росії треба визначити червоні лінії, через які вона не повинна переступати

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Захід у відносинах з Росією повинен визначити червоні лінії, через які їй не слід переступати. Про це, як повідомило Agence France-Presse, президент Франції Емманюель Макрон заявив в інтерв'ю телеканалу CBS, фрагменти якого були передані в ефір в суботу, передає УНН.

Цитата

“Нам слід виробити чіткі червоні лінії у відносинах з Росією”, — сказав він.

“Я вважаю, що в разі неприпустимої поведінки слід вводити санкції”, — зазначив французький лідер. При цьому він вказав на необхідність “конструктивного діалогу”, підкресливши, що “не слід обмежуватися санкціями”. “Нам потрібен чесний і відкритий діалог з Росією”, — додав Макрон.

Що передувало

Раніше стало відомо, що Макрон має намір найближчим часом провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним.

У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрона закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону і анексованого Криму.

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