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Макрон: для России надо определить красные линии, через которые она не должна переступать

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Запад в отношениях с Россией должен определить красные линии, через которые ей не следует переступать. Об этом, как сообщил Agence France-Presse, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил в интервью телеканалу CBS, фрагменты которого были переданы в эфир в субботу, передает УНН.

Цитата

“Нам следует выработать четкие красные линии в отношениях с Россией”, — сказал он.

“Я считаю, что в случае недопустимого поведения следует вводить санкции”, — отметил французский лидер. При этом он указал на необходимость “конструктивного диалога”, подчеркнув, что “не следует ограничиваться санкциями”. “Нам нужен честный и открытый диалог с Россией”, — добавил Макрон.

Что предшествовало

Ранее стало известно, что Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.

В Париже 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрон. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Путин не подключался при переговоров с Макроном и Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыму.

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