Макрон: для России надо определить красные линии, через которые она не должна переступать

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“Нам следует выработать четкие красные линии в отношениях с Россией”, — сказал он.
“Я считаю, что в случае недопустимого поведения следует вводить санкции”, — отметил французский лидер. При этом он указал на необходимость “конструктивного диалога”, подчеркнув, что “не следует ограничиваться санкциями”. “Нам нужен честный и открытый диалог с Россией”, — добавил Макрон.
Что предшествовало
Ранее стало известно, что Макрон намерен в ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным.
В Париже 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрон. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.
Путин не подключался при переговоров с Макроном и Меркель.
Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрон призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыму.