Макрон найближчим часом має намір провести переговори з Путіним

Цитата

“Найближчим часом президент Французької Республіки проведе переговори з президентом Путіним”, — йдеться в повідомленні.

Так, повідомлення з’явилося в якості підведення підсумків переговорів президент Франції з Президентом України Володимиром Зеленським, що выдбулися в п’ятницю.

Доповнення

У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.

Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрона закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону і анексованого Криму.