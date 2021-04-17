Макрон найближчим часом має намір провести переговори з Путіним
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Президент Франції Еммануель Макрон намір найближчим часом провести переговори з президентом Росії Володимиром Путіним. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Єлисейського палацу.
Цитата
“Найближчим часом президент Французької Республіки проведе переговори з президентом Путіним”, — йдеться в повідомленні.
Так, повідомлення з’явилося в якості підведення підсумків переговорів президент Франції з Президентом України Володимиром Зеленським, що выдбулися в п’ятницю.
Доповнення
У Парижі 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського і президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели переговори з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.
Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.
Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Французької Республіки Еммануель Макрона закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону і анексованого Криму.