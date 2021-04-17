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Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с Путиным

Макрон в ближайшее время намерен провести переговоры с Путиным

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 17 апреля. УНН. Президент Франции Эммануэль Макрон намерен ближайшее время провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Елисейского дворца.

Цитата

«В ближайшее время президент Французской Республики проведет переговоры с президентом Путиным», - говорится в сообщении.

Так, сообщение появилось в качестве подведения итогов прошедших в пятницу переговоров президент Франции с Президентом Украины Владимиром Зеленским.

Дополнение

В Париже 16 апреля состоялась личная встреча Президента Украины Владимира Зеленского и президента Французской Республики Эммануэля Макрона. Также лидеры провели переговоры с канцлером Германии Ангелой Меркель в видеоформате.

Путин не подключался во время переговоров с Макрона и Меркель.

Президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель и президент Французской Республики Эммануэль Макрона призвали Россию к отводу своих войск от украинской границы и аннексированного Крыму.

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