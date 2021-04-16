Зеленський, Меркель та Макрон закликали Росію відвести війська від українського кордону
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський, канцлер Німеччини Ангела Меркель та президент Французької Республіки Еммануель Макрон закликали Росію до відведення своїх військ від українського кордону та анексованого Криму. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу канцлера Німеччини.
Цитата:
"Канцлер, президент Макрон та президент Зеленський обговорили, зокрема, ситуацію з безпекою на українсько-російському кордоні та на сході України. Вони поділились занепокоєнням щодо збільшення російських військ на кордоні з Україною та в незаконно анексованому Криму. Вони закликали відвести ці військові підрозділи, для деескалації ситуації", - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що канцлер та президент Франції підкреслили свою підтримку незалежності, суверенітету та територіальної цілісності України.
Також вони наголосили на необхідності виконання Мінських домовленостей з обох сторін та заявили, що Німеччина та Франція продовжать зусилля у "нормандському форматі".
Що було раніше
У Парижі сьогодні, 16 квітня відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Також лідери провели перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.
Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якого сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.