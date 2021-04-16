Зеленський: Путін не підключався під час переговорів з Макроном та Меркель

Цитата:

"Ми проговорили безпекову ситуацію на Сході України, режим припинення вогню, який діяв з 20 липня і діяла дуже непогано, але десь із другої половини грудня ми побачили ускладнення ситуації на контактній лінії та тимчасово окупованій території… Усі ці випадки я розповів детально пану Макрону, а потім й пані Меркель", - сказав Зеленський.

На запитання, що б він сказав Путіну, якби він приєднався до розмови, Зеленський відповів:

"Підключення пана Путіна не було, тому мені складно відповісти, що б я йому сказав, якби було підключення. Хоча я налаштований на те, щоб ми всі вчотирьох підключилися. Питання безпекової ситуації на Сході України й деокупації наших територій - саме такі питання вирішуються на зустрічах ("нормандської четвірки" – ред)".

Доповнення

Зеленський заявив, що засідання радників лідерів “нормандської четвірки” заплановане на 19 квітня.

У Парижі відбулася особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона.

Також лідери провели перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.