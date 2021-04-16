Зеленський і Макрон у Парижі зібралися на зустріч "тет-а-тет"
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. У Парижі розпочалась особиста зустріч Президента України Володимира Зеленського та президента Французької Республіки Еммануеля Макрона. Про це інформує пресслужба Офісу Президента України, передає УНН.
Цитата:
“У Парижі, в Єлисейському палаці, розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Французької Республіки Еммануеля Макрона у форматі віч-на-віч”, - повідомили в ОП о 14:43.
Деталі
Раніше в пресслужбі повідомили, що Президент разом з дружиною прибув до Франції.
Додамо, невдовзі після цього, близько 14 години, ОП спочатку повідомив про початок зустрічі президентів Франції та України, але потім видалив повідомлення.
Доповнення
Президент України Володимир Зеленський 16 квітня здійснює робочий візит до Французької Республіки - для зустрічі з французським коллегою Еммануелем Макроном.
Також лідери проведуть перемовини з канцлером Німеччини Ангелою Меркель у відеоформаті. На переговорах буде піднята тема стягнення російських військ до кордону з Україною.