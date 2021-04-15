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Поки такий "нормандський формат“: Зеленський про майбутні переговори з Макроном та Меркель

Поки такий "нормандський формат“: Зеленський про майбутні переговори з Макроном та Меркель

Київ • УНН

 • 18849 перегляди

КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський прокоментував майбутні переговори з французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Ангелою Меркель, які заплановані на завтра, заявивши, що поки що “нормандський формат” має такий вигляд. Про це він повідомив у відеозверненні за підсумками засідання РНБО, передає кореспондент УНН.

Президент зазначив, що на переговорах буде піднята тема стягнення російських військ до кордону з Україною.

Цитата

"Деякі деталі я хочу обговорити завтра особисто й це головна тема з якою я їду й буду зустрічатися з президентом Французької Республіки, і також після нашої зустрічі буде ще відеозустріч з канцлером Німеччини Ангелою Меркель. Важлива зустріч, поки що у нас такий нормандський формат. Але це важлива підготовлююча зустріч до нормандського формату“,- розповів Зеленський.

Деталі

Також Зеленський повідомив, що перше питання на засіданні РНБО було присвячене Донбасу.

“Розглядалося воно таємно. Деталі я не можу розповісти. Ситуація на Донбасі сьогодні контрольована, є дійсно питання, ми готові відповідати на ці питання. Армія готова — це найголовніше. Ми розуміємо, що в ЗМІ поширюється багато різної інформації тому я б хотів, щоб Українські громадяни довіряли тільки офіційним заявам нашого Генерального штабу чи Офісу Президента України...”, — сказав Зеленський.

Доповнення

Повідомлялося, що переговори Президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном пройдуть за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель.

Президент України разом з дружиною відвідають Францію завтра, 16 квітня. Тоді ж очікуються переговори.

Наприкінці березня відбулась розмова Макрона і Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої сторони серед іншого піднімали питання щодо ситуації в Україні.

Коментуючи це, українська сторона наголосила, що зрушень у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату.

Контекст

Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.

Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.

За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.

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