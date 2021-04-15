Офіційно: Зеленський з дружиною завтра їде до Франції на зустріч з Макроном

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. В рамках візиту президент проведе зустріч з французським коллегою Еммануелем Макроном, передає УНН з посиланням на повідомлення пресслужби Глави держави.

Цитата

“Президент України Володимир Зеленський разом з дружиною Оленою 16 квітня здійснить робочий візит до Французької Республіки. Плануються переговори Глави держави з Президентом Франції Еммануелем Макроном”, — повідомили в пресслужбі.

Деталі

Повідомляється також про заплановану зустріч перших леді — Олени Зеленської та Бріжит Макрон.

Раніше ЗМІ повідомляли, що президент Франції Еммануель Макрон прийме президента України Володимира Зеленського в п’ятницю, 16 квітня, в зв’язку з ростом напруженості в Україні з російськими військовими підкріпленнями біля її кордонів.

Президенти двох країн зустрінуться під час робочого обіду в Єлисейському палаці.

Контекст

У вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військової безпеки держави.

За словами Хомчака, станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим перебувають 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — в Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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