Переговори Зеленського з Макроном пройдуть за участю Меркель - джерело

Деталі

Так, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про участь Меркель у переговорах у відеоформаті.

Зауважимо, що Президент України разом з дружиною відвідають Францію завтра, 16 квітня. Тоді ж очікуються переговори.

Довідково

Наприкінці березня відбулась розмова Макрона і Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої сторони серед іншого піднімали питання щодо ситуації в Україні.

Коментуючи це, українська сторона наголосила, що зрушень у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату.