Переговори Зеленського з Макроном пройдуть за участю Меркель - джерело

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Переговори Президента України Володимира Зеленського з французьким колегою Еммануелем Макроном пройдуть за участі канцлера Німеччини Ангели Меркель. Інформацію про це УНН підтвердило обізнане джерело у дипломатичних колах.

Деталі

Так, раніше у ЗМІ з’явилась інформація про участь Меркель у переговорах у відеоформаті.

Зауважимо, що Президент України разом з дружиною відвідають Францію завтра, 16 квітня. Тоді ж очікуються переговори.

Довідково

Наприкінці березня відбулась розмова Макрона і Меркель з президентом Росії Володимиром Путіним, під час якої сторони серед іншого піднімали питання щодо ситуації в Україні.

Коментуючи це, українська сторона наголосила, що зрушень у політико-дипломатичному врегулюванні російсько-українського збройного конфлікту можна досягти за наявності політичної волі та залучення всіх учасників Нормандського формату.

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