Засідання радників лідерів "нормандської четвірки" заплановане на 19 квітня – Зеленський
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Засідання радників лідерів “нормандської четвірки” заплановане на 19 квітня. Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції в Парижі, передає кореспондент УНН.
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“Ми наближаємося до наступного засідання „нормандської четвірки“. Думаю воно можливе. 19 числа цього місяця буде засідання радників „нормандської четвірки“. Обговорюватиметься низка питань. У першу чергу кластери, розроблені Францією та Німеччиною... Всі чотири країни підготують додатки до кластерів, з чим згоден, з чим ні. Це кластери у мінських угодах. Хочеться вірити, що буде результат”, — розповів Зеленський.
Доповнення
Зеленський заявив, що Президент Франції Еммануель Макрон може зробити “штучне дихання” Нормандському формату, адже на сьогодні “зі здоров’ям формату є проблеми”.
Повідомлялося, що Україна готова говорити з президентом РФ Володимиром Путіним у нормандському форматі, але Росія уникає цього.
Контекст
Останнім часом на Донбасі спостерігається ескалація ситуації.
Крім того, у вівторок, 30 березня, головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак під час виступу у Верховній Раді України сказав, що Росія здійснює поступове нарощування військ поблизу державного кордону України — на Півночі, на Сході і на Півдні. Всього очікується додаткове зосередження до 25 батальйонних тактичних груп, що в сукупності з наявними розгорнутими силами і засобами поблизу державного кордону з Україною створює загрозу військовій безпеці держави.
За словами Хомчака, по станом на 30 березня 2021 року вздовж державного кордону України і на тимчасово окупованих територіях України і АР Крим міститься 28 батальйонних тактичних груп противника, а саме — у Брянській, Воронезькій, Ростовській областях, і на території тимчасово окупованого Криму.
Варто зазначити, напередодні відбулось засідання Тристоронньої контактної групи, під час якої сторони підтвердили необхідність повного та всеосяжного дотримання режиму припинення вогню.