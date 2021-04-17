Наступного тижня представники ЄС приїдуть на Донбас: що обговорять політики
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Наступного тижня віце-маршал Польщі Малгожата Госевська і віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас відправляться на Донбас, щоб дати оцінку ситуації на сході України. Як повідомили в пресслужбі українського парламенту, до них приєднається перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, інформує УНН.
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"... Європейські посадовці зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України. Під час зустрічі будуть обговорені важливі питання, серед яких – можливість якнайшвидшого врегулювання триваючого воєнного конфлікту між Україною та Росією", - йдеться в повідомленні.
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Руслан Стефанчук зазначив, що Україна відкрита до міжпарламентського співробітництва та подякував Литві та Польщі за незмінну підтримку України в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності.
Перший віцеспікер Парламенту України висловив надію, що плідна співпраця та дружні відносини з Польщею та Литвою прискорять повернення довгоочікуваного миру в Україну.
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