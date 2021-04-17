Наступного тижня представники ЄС приїдуть на Донбас: що обговорять політики

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Наступного тижня віце-маршал Польщі Малгожата Госевська і віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас відправляться на Донбас, щоб дати оцінку ситуації на сході України. Як повідомили в пресслужбі українського парламенту, до них приєднається перший заступник голови ВР Руслан Стефанчук, інформує УНН.

Цитата

"... Європейські посадовці зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України. Під час зустрічі будуть обговорені важливі питання, серед яких – можливість якнайшвидшого врегулювання триваючого воєнного конфлікту між Україною та Росією", - йдеться в повідомленні.

Деталі

Руслан Стефанчук зазначив, що Україна відкрита до міжпарламентського співробітництва та подякував Литві та Польщі за незмінну підтримку України в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності.

Перший віцеспікер Парламенту України висловив надію, що плідна співпраця та дружні відносини з Польщею та Литвою прискорять повернення довгоочікуваного миру в Україну.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: В Офісі Президента відбулася зустріч з Групою стратегічних радників НАТО щодо загострення ситуації на Донбасі

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