Наступного тижня представники ЄС приїдуть на Донбас: що обговорять політики

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"... Європейські посадовці зможуть на власні очі побачити та дати оцінку ситуації на сході України. Під час зустрічі будуть обговорені важливі питання, серед яких – можливість якнайшвидшого врегулювання триваючого воєнного конфлікту між Україною та Росією", - йдеться в повідомленні.

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Руслан Стефанчук зазначив, що Україна відкрита до міжпарламентського співробітництва та подякував Литві та Польщі за незмінну підтримку України в питаннях відновлення суверенітету та територіальної цілісності.

Перший віцеспікер Парламенту України висловив надію, що плідна співпраця та дружні відносини з Польщею та Литвою прискорять повернення довгоочікуваного миру в Україну.

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