В Офісі Президента відбулася зустріч з Групою стратегічних радників НАТО щодо загострення ситуації на Донбасі

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"... окреслив декілька ймовірних сценаріїв подальших дій РФ, які можуть включати тиск на Україну та західних партнерів, відволікання уваги російського населення від внутрішніх проблем РФ і можливі військові провокації проти України. Роман Машовець наголосив на готовності нашої держави дати відсіч за будь-яким сценарієм та охарактеризував такі дії Росії як підтвердження її агресивної політики та порушення нею мирних домовленостей", - йдеться в повідомленні.

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Окрему увагу під час розмови приділили стану і перспективам реформування оборонного сектору України, зокрема схвалення документів стратегічного планування в секторі національної безпеки та оборони.

Машовець поінформував Групу радників про перебіг імплементації Стратегії національної безпеки України, схваленої Указом Президента від 14 вересня 2020 року, зокрема про затвердження наприкінці березня цього року Стратегії воєнної безпеки та підготовку Стратегічного оборонного бюлетеня, Державної програми розвитку Збройних Сил України на період 2021 – 2025 років та інших стратегічних документів.

"Крім того, було надано інформацію про перебіг розбудови сил територіальної оборони України та підготовку Офісом Глави держави, Апаратом РНБО, Міністерством оборони та командуванням Збройних Сил нового законопроекту, який має врегулювати ці питання з огляду на сучасні виклики та загрози. Було наголошено на важливості зваженого й продуманого підходу до розвитку системи територіальної оборони України відповідно до принципів всеосяжної оборони та цілісності держави", - наголосив Роман Машовець.

Радники з країн–членів НАТО висловили свою незмінну підтримку нашій державі.

Група-радників країн-НАТО поділилися досвідом оптимізації військового управління та створення дієвої системи територіальної оборони, що має забезпечити готовність України до захисту від російської агресії.

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В окупованому РФ Криму зберігається ймовірність виникнення загроз національній безпеці нібито "в результаті діяльності США, ряду країн ЄС і України", заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев.