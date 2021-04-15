В Офисе Президента состоялась встреча с Группой стратегических советников НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе

ukru
Эксклюзив
"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
15:41 • 76950 просмотра

"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство
3 марта, 11:09 • 130198 просмотра

Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

Эксклюзив
Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
3 марта, 07:14 • 185405 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 187214 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 272045 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 314816 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157116 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142935 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

Эксклюзив
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
2 марта, 11:46 • 269692 просмотра

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста
2 марта, 04:30 • 126329 просмотра

Прощеное воскресенье 2025: традиции, обряды и духовное очищение накануне Великого поста

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

Акции европейских оборонных компаний бьют рекорды из-за планов по укреплению обороны Украины

3 марта, 10:14 • 46621 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179211 просмотра
Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

Глава Евросовета ответил на письмо Орбана о войне в Украине и переговорах с рф: что сказал

3 марта, 12:00 • 35619 просмотра
Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

Фон дер Ляйен во вторник ознакомит лидеров ЕС с планом перевооружения Европы

3 марта, 12:59 • 39884 просмотра
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 58615 просмотра
публикации
Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

2 марта, 18:15 • 314821 просмотра
Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам

Что подарить женщинам по знаку Зодиака на 8 Марта? Астрологический гид по подаркам
Эксклюзив

2 марта, 11:46 • 269695 просмотра
«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

«Оскар-2025": церемония награждения, номинанты, где смотреть, прогнозы букмекеров

28 февраля, 14:39 • 425534 просмотра
Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

Весенние праздники 2025: от 8 марта до Дня матери - когда и что празднуем

28 февраля, 09:20 • 391538 просмотра
Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

Здоровое питание без лишних усилий: почему и какие продукты нужно замораживать

28 февраля, 06:23 • 374936 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

В Великобритании похитили и повредили единственный постоянный памятник Паддингтону

16:18 • 58572 просмотра
Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

Землетрясение в Голливуде произошло во время афтепати после вручения премии "Оскар"

3 марта, 10:45 • 179197 просмотра
Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

Адам Сэндлер удивил на «Оскаре» 2025: как комик нарушил модные правила

3 марта, 08:50 • 209912 просмотра
Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

Холли Берри поцеловала Эдриена Броуди на «Оскаре»

3 марта, 08:22 • 190347 просмотра
5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

2 марта, 18:35 • 272044 просмотра
Актуальное
В Офисе Президента состоялась встреча с Группой стратегических советников НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе

В Офисе Президента состоялась встреча с Группой стратегических советников НАТО из-за обострения ситуации на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 24574 просмотра

КИЕВ. 15 апреля. УНН. Заместитель руководителя Офиса Президента Украины Роман Машовец провел онлайн-встречу с группой советников по оборонной реформе в Украине, в которую входят представители стран-членов НАТО, в частности участники обсудили обострение ситуации на востоке Украины и наращивание Россией военных сил вблизи украинской границы и во временно оккупированном Крыму. Об этом пишет УНН со ссылкой на пресс-службу Офиса президента.

Цитата

“... очертил несколько вероятных сценариев дальнейших действий РФ, которые могут включать давление на Украину и западных партнеров, отвлечение внимания российского населения от внутренних проблем РФ и возможные военные провокации против Украины. Роман Машовец подчеркнул готовность нашего государства дать отпор по любому сценарию и охарактеризовал такие действия России как подтверждение ее агрессивной политики и нарушения ею мирных договоренностей”, — говорится в сообщении.

Детали

Особое внимание во время разговора уделили состоянию и перспективам реформирования оборонного сектора Украины, в частности одобрения документов стратегического планирования в секторе национальной безопасности и обороны.

Машовец проинформировал Группу советников о ходе имплементации Стратегии национальной безопасности Украины, одобренной Указом Президента от 14 сентября 2020 года, в частности об утверждении в конце марта этого года Стратегии военной безопасности и подготовку Стратегического оборонного бюллетеня, Государственной программы развития Вооруженных Сил Украины на период 2021 — 2025 годов и других стратегических документов.

“Кроме того, была предоставлена информация о ходе развития сил территориальной обороны Украины и подготовку Офисом Главы государства, Аппаратом СНБО, Министерством обороны и командованием Вооруженных Сил нового законопроекта, который должен урегулировать эти вопросы учитывая современные вызовы и угрозы. Была подчеркнута важность взвешенного и продуманного подхода к развитию системы территориальной обороны Украины в соответствии с принципами всеобъемлющей обороны и целостности государства”, — подчеркнул Роман Машовец.

Советники из стран НАТО выразили свою неизменную поддержку нашей стране.

Группа советников стран-НАТО поделились опытом оптимизации военного управления и создания действенной системы территориальной обороны, который должен обеспечить готовность Украины к защите от российской агрессии.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Кулеба обратился к министрам трех стран НАТО: РФ должна понять, что последствия ее военных авантюр будут болезненными

Добавим

В оккупированном РФ Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности якобы “в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украиной”, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы