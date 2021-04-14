Секретар Радбезу РФ заявив, що в окупованому Москвою Криму - Україна та НАТО "готують диверсії та теракти"

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Київ • УНН

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КИЇВ. 14 квітня. УНН. В окупованому РФ Криму зберігається ймовірність виникнення загроз національній безпеці нібито "в результаті діяльності США, ряду країн ЄС і України", заявив секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев, пише УНН з посиланням на його слова на нараді щодо так званих "питань забезпечення національної безпеки в Криму", які він сказав в окупованому Севастополі.

Деталі

“На території Кримського півострова зберігаються передумови виникнення загроз національній безпеці, обумовлені можливим ускладненням міжнаціональної, міжконфесійної обстановки і ймовірністю здійснення терактів”, — сказав він на нараді.

За словами Патрушева, серед основних причин цих загроз — нібито “деструктивна діяльність США, контрольованих ними блоку НАТО, ряду держав Євросоюзу, України, спрямована на дискредитацію внутрішньої і зовнішньої політики Російської Федерації, нанесення шкоди її авторитету і міжнародному іміджу, поширення екстремістської і націоналістичної ідеології”.

Спецслужби України, впевнений секретар російського Радбезу, “намагаються здійснювати в Криму диверсії і терористичні акти, перш за все на об’єктах інфраструктури і життєзабезпечення”.

“Українськими спецслужбами і екстремістськими організаціями на постійній основі влаштовуються провокації на державному кордоні, робляться спроби проведення на території Криму диверсійно-терористичних акцій, перш за все на об’єктах інфраструктури і життєзабезпечення”, — сказав секретар Радбезу.

Патрушев повідомив, що центри підготовки диверсантів нібито розгорнуті в Україні “за підтримки Заходу”. “З подачі західних спонсорів на території України розгорнуті центри підготовки диверсійно-розвідувальних формувань. Не виключено, що випускники цих центрів будуть націлені на підготовку терактів, і не тільки в Росії, але і на території інших держав”, — вирішив сказати він.

Раніше

Секретар Ради безпеки Росії Микола Патрушев сказав в інтерв’ю, що Москва нібито “не виношує планів відкритого втручання в конфлікт на Донбасі”.

“Ми таких планів не плекаємо, ні. Але уважно відстежуємо ситуацію. Виходячи з її розвитку будуть вжиті конкретні заходи”, — відповів він на питання, чи є у Росії якісь “червоні лінії”, при перетині яких вона готова відкрито втрутитися в конфлікт на сході України.

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