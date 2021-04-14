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Секретарь Совбеза РФ заявил, что в оккупированном Москвой Крыму - Украина и НАТО "готовят диверсии и теракты"

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 14 апреля. УНН. В оккупированном РФ Крыму сохраняется вероятность возникновения угроз национальной безопасности якобы “в результате деятельности США, ряда стран ЕС и Украины”, заявил секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, пишет УНН со ссылкой на его слова на совещании по так называемым “вопросам обеспечения национальной безопасности в Крыму”, которые он сказал в оккупированном Севастополе.

Детали

“На территории Крымского полуострова сохраняются предпосылки возникновения угроз национальной безопасности, обусловленные возможным осложнением межнациональной, межконфессиональной обстановки и вероятностью совершения терактов”, — сказал он на совещании.

По словам Патрушева, среди основных причин этих угроз — якобы “деструктивная деятельность США, контролируемых ими блока НАТО, ряда государств Евросоюза, Украины, направленная на дискредитацию внутренней и внешней политики Российской Федерации, нанесение ущерба ее авторитету и международному имиджу, распространение экстремистской и националистической идеологии”.

Спецслужбы Украины, уверен секретарь российского Совбеза, “пытаются совершать в Крыму диверсии и террористические акты, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения”.

“Украинскими спецслужбами и экстремистскими организациями на постоянной основе устраиваются провокации на государственной границе, предпринимаются попытки проведения на территории Крыма диверсионно-террористических акций, прежде всего на объектах инфраструктуры и жизнеобеспечения”, — сказал секретарь Совбеза.

Патрушев сообщил, что центры подготовки диверсантов якобы развернуты в Украине “при поддержке Запада”. “С подачи западных спонсоров на территории Украины развернуты центры подготовки диверсионно-разведывательных формирований. Не исключено, что выпускники этих центров будут нацелены на подготовку терактов, и не только в России, но и на территории других государств”, — решил сказать он.

Ранее

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев сказал в интервью, что Москва якобы “не вынашивает планов открытого вмешательства в конфликт на Донбассе”.

“Мы таких планов не вынашиваем, нет. Но внимательно отслеживаем ситуацию. Исходя из ее развития будут приняты конкретные меры”, — ответил он на вопрос, есть ли у России некие “красные линии”, при пересечении которых она готова открыто вмешаться в конфликт на востоке Украины.

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