Кулеба звернувся до міністрів трьох країн НАТО: РФ має зрозуміти, що наслідки її військових авантюр будуть болючими

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Київ • УНН

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КИЇВ. 15 квітня. УНН. Україна звернулась до країн Балтії з проханням говорити про необхідність практичної підтримки України на міжнародному рівні. Про це сказав міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба на пресконференції з колегами з Естонії, Латвії та Литви, передає кореспондент УНН.

Цитата

“Слів підтримки – недостатньо. Я не маю сумнівів, що Естонія, Латвія і Литва завжди готові не лише словом, але і конкретним ділом підтримати Україну. Але я таож звернувся до колег з проханням щоб вони як члени ЄС та НАТО говорили з іншими членами цих організацій про необхідність практичної підтримки України. Важливо дати Росії чітко зрозуміти, що наслідки у разі військових авантюр з її боку, будуть дуже болючими”, - сказав міністр.

Деталі

Зі слів Кулеби, Балтійські країни підтвердили готовність до спільних дій в ООН, ОБСЄ та інших міжнародних організаціях з метою консолідації дієвої міжнародної підтримки у протистоянні російській агресії.

“Світ – на стороні України та міжнародного права, і це – один з елементів стримування Росії від безрозсудних дій”, - додав він.

Довідково

Міністри закордонних справ Латвії, Литви та Естонії цього тижня відвідують Україну.

Візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди.

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