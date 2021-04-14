Глави МЗС трьох країн Балтії цього тижня відвідають Україну

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"15 квітня міністри закордонних справ Естонії Єва-Марія Лійметс, Латвії Едгарс Рінкевичс та Литви Габріелюс Ландсбергіс відвідають Україну зі спільним робочим візитом на запрошення міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби", - повідомили в пресслужбі.

Деталі

Як зазначають в МЗС, візит має на меті продемонструвати солідарність Естонії, Латвії та Литви з Україною на тлі дестабілізуючих дій Російської Федерації, зокрема небезпечного нарощування військової присутності поблизу українських кордонів, суттєвого загострення безпекової ситуації на тимчасово окупованих територіях України та масованої російської пропаганди.

Дмитро Кулеба та його балтійські колеги обговорять практичні кроки для підтримки суверенітету та територіальної цілісності України, зміцнення безпекової взаємодії, приділять особливу увагу просуванню європейської та євроатлантичної інтеграції нашої держави.

Доповнення

За інформацією журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка, міністри закордонних справ країн Балтії в рамках візиту відвідають також лінію зіткнення на Донбасі.



Що було раніше

Напередодні Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба взяв участь у позачерговому засіданні Комісії Україна-НАТО. Дипломат, серед іншого, запропонував партнерам НАТО десять практичних кроків, які союзники можуть здійснити задля підтримки України.



Як повідомляв УНН, міністр закордонних справ Литви Габріелюс Ландсбергіс минулого тижня повідомив, що Литва запропонує союзникам по НАТО надати Україні План дій щодо членства.



