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Главы МИД трех стран Балтии на этой неделе посетят Украину

Главы МИД трех стран Балтии на этой неделе посетят Украину

Киев  •  УНН

 • 14803 просмотра

КИЕВ. 14 апреля. УНН. Министры иностранных дел Латвии, Литвы и Эстонии на этой неделе посетят Украину. Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины, передает УНН.

Цитата:

"15 апреля министры иностранных дел Эстонии Ева Мария Лийметс, Латвии Эдгарс Ринкевичс и Литвы Габриелюс Ландсбергис посетят Украину с общим рабочим визитом по приглашению министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы", - сообщили в пресс-службе.

Детали

Как отмечают в МИД, визит имеет цель продемонстрировать солидарность Эстонии, Латвии и Литвы с Украиной на фоне дестабилизирующих действий Российской Федерации, в том числе опасного наращивания военного присутствия вблизи украинских границ, существенного обострения ситуации с безопасностью на временно оккупированных территориях Украины и массированной российской пропаганды.

Дмитрий Кулеба и его балтийские коллеги обсудят практические шаги для поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины, укрепление безопасности взаимодействия, уделят особое внимание продвижению европейской и евроатлантической интеграции нашего государства.

Дополнение

По информации журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяк, министры иностранных дел стран Балтии в рамках визита посетят также линию соприкосновения на Донбассе.

Что было раньше

Накануне министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба принял участие во внеочередном заседании Комиссии Украина-НАТО. Дипломат, среди прочего, предложил партнерам НАТО десять практических шагов, которые союзники могут осуществить для поддержки Украины.

Как сообщал УНН, министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис на прошлой неделе сообщил, что Литва предложит союзникам по НАТО предоставить Украине План действий относительно членства.

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